Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Командир батальона логистического центра Вооружённых сил (ВС) Грузии был задержан военной полицией по подозрению в хищении имущества. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

По версии следователей, задержанный в 2018 году и начале 2019 года воспользовался имуществом, принадлежащим министерству обороны Грузии, для возведения своего дома. До решения суда о задержании он продолжал проходить службу в рядах ВС.

«По делу провели ряд следственных действий, допрошены свидетели, которые располагали важной информацией, связанной с делом», — сообщает пресс-служба минобороны.

Отмечается, что задержанный помещен в изолятор предварительного заключения.