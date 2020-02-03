Луганск, , 08:56 — REGNUM В результате обстрелов со стороны украинских силовиков был ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР, сообщили 3 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

За минувшие сутки ВСУ подвергли обстрелам населённые пункты Смелое и Голубовское. Применялись станковые гранатомёты АГС и стрелковое оружие.

«В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ЛНР десять мин калибра 120 мм и 27 мин калибра 82 мм.

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