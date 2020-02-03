Анкара, , 08:51 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб при обстреле погибли четыре турецких военнослужащих. Об этом сообщает NTV со ссылкой на минобороны Турции.

Девять военных получили ранения и четверо погибли в результате обстрела позиций ВС Турции.

По версии Анкары, обстрелы осуществляла сирийская армия.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, ВС Турции перебросили в район провинции Идлиб не менее 200 единиц боевой техники.

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