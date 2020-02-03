Стерлитамак, Башкирия, , 08:51 — REGNUM Мужчина в Башкирии получил тяжелые травмы после наезда на него маневренного тепловоза. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло ночью 2 февраля на 264 км пикет 1 у входного светофора на станцию Стерлитамак.

44-летний житель Кумертау, который был сильно пьян, шел по путям. В это момент на него наехал маневровый тепловоз.

По предварительной информации, мужчина получил переломы обеих костей голеней, грудного отдела позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что скорее всего сильное опьянение и стало основной первопричиной произошедшего.

В настоящее время на месте происшествия работает следственного-оперативная группа.

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