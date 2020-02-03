Екатеринбург, 3 февраля 2020, 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении руководства компании-застройщика возбуждено 18 уголовных дел, по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
В органы полиции обратились 36 граждан, которые фигурируют в материалах дела как потерпевшие.
По версии следствия, компания с октября 2018 года по июль 2019 года выступила в качестве генподрядчика при строительстве комплекса малоэтажных домов в пригороде Екатеринбурга. В итоге за указанный период гражданам было продано 40 домов.
Отметим, что общий ущерб, нанесённый клиентам компании, составил 40 млн рублей. На данный момент один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде.