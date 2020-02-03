Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении руководства компании-застройщика возбуждено 18 уголовных дел, по подозрению в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В органы полиции обратились 36 граждан, которые фигурируют в материалах дела как потерпевшие.

По версии следствия, компания с октября 2018 года по июль 2019 года выступила в качестве генподрядчика при строительстве комплекса малоэтажных домов в пригороде Екатеринбурга. В итоге за указанный период гражданам было продано 40 домов.

«При этом учредители компании не намеревались выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объеме и не имели реальной возможности предоставить клиентам в собственность жилые помещения», — уточнили в полиции.

Отметим, что общий ущерб, нанесённый клиентам компании, составил 40 млн рублей. На данный момент один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде.