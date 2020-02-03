р-н Частоозёрский, , 08:45 — REGNUM В Курганской области задержан подозреваемый в незаконной добыче 58 ондатр на территории государственного заказника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники полиции совместно с представителями департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на территории Частоозёрского района задержали 49-летнего ранее судимого местного жителя, который вёл незаконный лов на озере Малое Бутырино в государственном заказнике.

При виде правоохранителей мужчина пытался скрыться, бросив снасти, ловушки и тушки пяти ондатр. Подозреваемый был задержан. Во время обыска в его доме обнаружены ещё 53 тушки ондатр.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.