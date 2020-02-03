Владикавказ, , 08:37 — REGNUM В Северной Осетии произошло нападение на журналиста Дэвида Мамедова. Его силой усадили в автомобиль неизвестные лица, обыскали личные вещи и рюкзак, проверили телефон. Не найдя ничего, отпустили, пригрозив задержать в дальнейшем. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в «Фейсбук».

"Ничего запрещённого у меня не нашли, затем начали проверять мои переписки, фотографии, узнавать, какие организации мне известны. Когда ответил, что знаю многих представителей молодёжного «Стыр Ныхаса», мне заявили, что такие, как мы, и являемся распространителями запрещённых веществ», — сообщил Мамедов.

По словам журналиста, люди, задержавшие его и посадившие в автомобиль «Нива», предъявили какие-то документы, которых он не успел разглядеть и, отпуская его, предупредили, чтоб он одевался «как местный». Между тем, как отметил Мамедов, он был одет в самые обычные джинсы и зимнюю куртку.

В республиканском отделении Союза журналистов России потребовали найти и наказать лиц, которые прикрываясь «корочками», совершили данные противоправные действия.