Ханой, , 08:36 — REGNUM Восемь человек заразились коронавирусом 2019-nCoV во Вьетнаме. Об этом сообщает 3 февраля вьетнамский минздрав.

Восьмой заболевшей стала 29-летняя жительница северной вьетнамской провинции Виньфук. Женщина 17 января вернулась на родину из китайского Уханя, в соседней стране она работала по контракту. Пациентка находится в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения во Вьетнаме подтвердился 23 января, седьмой — 2 февраля. С 1 февраля Вьетнам временно не осуществляет с КНР воздушное сообщение.