Ташкент, , 08:35 — REGNUM Рабочая группа АО «Узтрансгаз» ликвидировала пожар на магистральном газопроводе Зирабулак в Нарпайском районе Самаркандской области Узбекистана, сообщили 2 февраля в пресс-службе министерства энергетики республики.

Минэнерго прокомментировало сообщение в социальных сетях о якобы взрыве на газопроводе. По данным ведомства, пожар произошел 2 февраля в 14 часов 45 минут (12:45 мск). Возгорание произошло по причине обрыва газопровода.

Напомним, 20 июля 2019 года на участке магистрального газопровода Газли — Чимкент в Бухарской области Узбекистана из-за аварии произошел пожар. Сообщалось, что возгорания произошло по причине расхождения шва газопровода.