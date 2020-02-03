Петропавловск-Камчатский, , 08:35 — REGNUM Освободившийся из тюрьмы насильник и убийца на Камчатке изнасиловал 11-летнюю падчерицу. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по Камчатскому краю.

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Извращенец заключен под стражу. Следователи уже установили, что преступник насиловал ребенка неоднократно. В СК по Камчатскому краю отметили, что преступник ранее отбывал наказание, 15 лет лишения свободы, за изнасилование и убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года на Камчатке освободившийся из тюрьмы педофил изнасиловал восьмилетнего мальчика.