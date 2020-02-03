Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM Спасатели предупреждают об аномальных явления в процессе ледостава на Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии, к началу февраля лёд в центральной части озера всё ещё не прочный.

Отмечается, что процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. В частности, по мнению специалистов, это происходит из-за обильных снегопадов. Масса снега создаёт эффект термоподушки и препятствует образованию льда.

«В среднем лёд значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2−3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить», — предупреждают в МЧС.

Так, на очень популярном у туристов направлении от мыса Нижнее Изголовье на полуострове Святой Нос к мысу Хобой на Ольхоне попадаются участки льда толщиной от 5 см и меньше. А от Северобайкальска до горячих источников Хакусы толщина льды не превышает 3 см. В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей не выезжать на Байкал.

Кроме того, ранее бывшие доступными направления на озере становятся опасными. Так, от мыса Лиственничного наблюдается несколько трещин, от мыса Толстого до мыса Соболева — большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 метров, «и так по всему озеру».

«Из-за большой площади и глубины поиск и подъём пропавших и погибших людей часто не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

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