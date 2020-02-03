Чита, , 08:18 — REGNUM После сильных морозов в Забайкальский край идёт сильное потепление, что самым неблагоприятным образом может сказаться на противопожарной обстановке. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, в связи с тем, что в регион идёт потепление от +2 до +4 C, поставлена задачуа проверить готовность специализированных служб к возникновению степных пожаров.

«Специалисты обещают скорую оттепель, температуру, что приведет к степным пожарам. Поэтому главам районов необходимо обратить на это внимание и проверить готовность добровольных противопожарных дружин, всех специализированных структур, чтобы они были в состоянии выполнить задачи по обеспечению безопасности», — сказал Андрей Гурулев.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 3 по 6 февраля ночные температуры на территории региона могут доходить до — 39 °C.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары пришли в Забайкалье 19 апреля. Причиной были названы человеческий фактор и штормовой ветер, из-за которого огонь быстро распространился по огромной территории. В результате пострадало более ста строений и чабанских стоянок, погибло более 3,6 тыс. голов домашнего скота.

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В проекте бюджета Забайкальского края на 2020 и последующие годы предусмотрено 354 миллионов рублей на защиту населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций.

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