Томск, 3 февраля 2020, 08:18 — REGNUM Аварийно севший в аэропорту Томска самолёт авиакомпании «Руслайн» приземлился с небольшим опозданием. Это следует из онлайн-табло на сайте аэровокзала.
Ожидали его в 05:30 по местному времени. Фактически посадка произошла в 05:46.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт из Екатеринбурга сломал при посадке переднюю стойку шасси. Полоса оказалась заблокирована, приём и отправка рейсов приостановлены.
«Руслайн» отправил в Томск резервный борт, который доставит в Екатеринбург пассажиров обратного рейса.
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