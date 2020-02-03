Самара, , 08:18 — REGNUM Сто человек эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Мега» в Самаре из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Мега» на Московском шоссе поступило на пульт спасателям вечером 2 февраля.

По повышенному рангу вызова Пожар № 2 были подняты сотрудники МЧС.

Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что на подземной парковке центра произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Спасатели эвакуировали из здание 100 человек.

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.

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