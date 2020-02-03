Томск, , 08:10 — REGNUM В аэропорт Томска отправлен резервный самолёт авиакомпании «Руслайн». Об этом пишет ТАСС.

На дополнительном борту планируется отправить пассажиров, ожидающих вылета в Екатеринбург. Самолёт должен был улететь ещё в 6:10 по местному времени. Пока вылет отложен на 13:50, но не факт, что его осуществят в это время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 5:46 самолёт «Руслайна» из Екатеринбурга повредил при посадке переднюю стойку шасси. Полоса оказалась заблокирована.

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