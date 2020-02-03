Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:07 — REGNUM В Кузбассе в отношении задержанного рецидивиста продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из-под ареста или из-под стражи, совершённый лицом, находящимся в предварительном заключении, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»), сообщили ИА REGNUMв региональном управлении СКР.

Напомним, ранее В Новокузнецке был задержан рецидивист, который 29 января 2020 года сбежал из суда Новокузнецка после оглашения приговора, предварительно ударив конвоира.

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В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции.