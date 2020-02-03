Чита, , 08:04 — REGNUM Глава минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников лично проконсультировал семью, госпитализированную в стационар Читы с подозрением на коронавирус, и заявил об отсутствии претензий от неё. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» по итогам оперативного заседания правительства региона.

«Боксы в удовлетворительном состоянии. Пациенты тоже. Выделен пост, который с ними контактирует», — сказал Кожевников. По его словам, единственный волнующий семью вопрос заключается в том, когда придут результаты анализов мамы и ребёнка.

«Но результаты идут из Новосибирска. Других претензий нет, напротив, они сейчас благодарны», — сказал чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, один из граждан КНР, заражённых коронавирусом, был помещён в стационар Читы. В разговоре с ИА «Чита.ру» мужчина пожаловался на плохие условия и сокрытие информации о диагнозе. Минздрав РФ поручил местным властям провести проверку.

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