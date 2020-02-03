Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек. Как сообщает информационный портал Е1, дорожная авария произошла ранним утром на дороге в сторону Новосвердловской ТЭЦ.

По предварительным данным ГИБДД, легковой автомобиль ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине КамАЗ. В результате ДТП погиб 18-летний пассажир «четырнадцатой», а ещё три человека, которые находились в легковом автомобиле, получили травмы.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на автодорогах Свердловской области в 2019 году погибли 124 человека в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей, и это на 26 человек больше, чем в 2018 году.

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