Томск, , 07:54 — REGNUM В Томске Следственный комитет начал проверку по факту повреждения в аэропорту воздушного судна Bombardier. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Идёт процессуальная проверка. Выясняются обстоятельства ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт из Екатеринбурга неудачно приземлился в 05:46 по местному времени. На борту были 36 человек. Пострадавших нет. А из-за поломанной стойки шасси лайнер застрял на полосе.

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