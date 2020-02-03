Вашингтон, 3 февраля 2020, 07:48 — REGNUM Два новых случая инфицирования коронавирусом обнаружили в Калифорнии. Об этом передаёт ABC ссылаясь на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Как сообщается, два новых случая зафиксированы в округе Сан-Бенито. Заболевшими оказалась пожилая супружеская пара.
Отмечается, что мужчина заболел после путешествия в китайский Ухань, после чего инфицировал супругу.
Заболевших не госпитализировали, так как они не выходят из собственного дома.
Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, в США был зарегистрирован девятый случай заражения коронавирусом.
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