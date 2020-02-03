Томск, , 07:46 — REGNUM В аэропорту Томска после аварии прибывшего из Екатеринбурга самолёта должны были отправить семь авиарейсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ожидании вылета примерно 400 пассажиров застряли в Томске. Добавим к этому и встречающих. Сейчас в городе ждут прибытия ещё нескольких рейсов. Часть из них была отправлена в Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, в 05:46 по местному времени самолёт авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга повредил при посадке стойку шасси. Пострадавших нет. Полоса оказалась заблокирована, и аэропорт приостановил приём и отправку рейсов.