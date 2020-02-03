Нефтеюганский район, Югра, , 07:39 — REGNUM В Нефтеюганском районе Югры 2 февраля при столкновении автобуса «ПАЗ-320 530» и грузовика Shacman погибла пассажирка. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на 656 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно установлено, что водитель автобуса «ПАЗ-320 530» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса. Водители получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что в этот же день в Сургутском районе Югры столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и грузовик «Вольво». Погибли двое полицейских.