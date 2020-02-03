Томск, , 07:37 — REGNUM В самолёте Bombardier CRJ-100, который аварийно приземлился в аэропорту Томска, находились 36 человек. Из них 32 пассажира и четверо членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла в 5:46 по местному времени. Самолёт авиакомпании «Руслайн» прибыл из Екатеринбурга.

При посадке сломалась передняя стойка шасси, уточнили в надзорном ведомстве. После аварии до 11:00 по местному времени приём и отправка рейсов были приостановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсы в аэропорту задержаны на несколько часов. Вылета и прилёта ждут сотни человек. Часть самолётов направили на посадку в Новосибирск.

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