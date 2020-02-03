Якутск, , 07:55 — REGNUM Перелеты из Якутска в Харбин остановила авиакомпания «Яукутия» в связи с распространением коронавируса, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика.

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Все рейсы временно приостановлены в связи с распоряжением правительства РФ и Росавиации. Пассажиры, купившие авиабилеты ранее, могут оформить возврат средств без штрафных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, остановлены перелеты между Хабаровском, Харбином и Санья, между Владивостоком и Пекином.