Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:30 — REGNUM Кузбасский рецидивист, который сбежал из суда Новокузнецка после оглашения приговора, задержан.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку при поддержке полицейского спецназа задержали Андрея Ф., сбежавшего из здания Кузнецкого районного суда Новокузнецка 29 января 2020 года, — пишет city-n.ru. — Оперативники получили информацию, что осуждённый находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города, где впоследствии он и был обнаружен».

Он сменил одежду и поэтому не был похож на оперативное фото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января из суда Новокузнецка осуждённый, ударив конвоира, сбежал.

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