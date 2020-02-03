Томск, , 07:30 — REGNUM Самолёты, летевшие утром 3 февраля в Томск, были отправлены на посадку в Новосибирск. Об этом сообщили журналистам представители аэропорта.

Причиной, судя по всему, стала авария с самолётом авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга. Напомним, при посадке передняя стойка шасси оказалась повреждена. В итоге лайнер заблокировал собой полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших в результате аварии нет. А самолёт сейчас эвакуируют. Отправка и приём самолётов приостановлены.

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