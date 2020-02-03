Для сведения: по итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Томск составил 759 174 человека, увеличившись, по сравнению с 2018 годом, на 20,6%. На внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) пассажиропоток вырос на 22,8%. По ряду направлений рост был на порядок.

«Увеличение пассажиропотока по внутренним авиалиниям было зафиксировано на направлениях: Москва (16,8%), Екатеринбург (749,8%), Иркутск (1355,8%), Барнаул (170,2%), Каргасок (75,5%), Новосибирск (167,7%), Красноярск (30%), Казань (80,3%), Абакан (176,1%), Игарка (125,2%), Сочи (15,8%), Симферополь (3,9%), Анапа (2,8%)», — говорится в релизе на сайте аэропорта.