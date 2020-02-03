Подобное томскому ЧП произошло 10 октября 2019 года в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).
Для сведения: по итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Томск составил 759 174 человека, увеличившись, по сравнению с 2018 годом, на 20,6%. На внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) пассажиропоток вырос на 22,8%. По ряду направлений рост был на порядок.
«Увеличение пассажиропотока по внутренним авиалиниям было зафиксировано на направлениях: Москва (16,8%), Екатеринбург (749,8%), Иркутск (1355,8%), Барнаул (170,2%), Каргасок (75,5%), Новосибирск (167,7%), Красноярск (30%), Казань (80,3%), Абакан (176,1%), Игарка (125,2%), Сочи (15,8%), Симферополь (3,9%), Анапа (2,8%)», — говорится в релизе на сайте аэропорта.
СКР выясняет обстоятельства аварийной посадки самолёта в Томске
В Томске Следственный комитет начал проверку по факту повреждения в аэропорту воздушного судна Bombardier. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
СКР начал проверку по факту аварийной посадки самолёта «Руслайна».
В аэропорту Томска застряли 400 пассажиров с семи рейсов
В аэропорту Томска после аварии прибывшего из Екатеринбурга самолёта должны были отправить семь авиарейсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Начиная с 6:00 из аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала.
В аэропорту застряли сотни людей.
Авария произошла в 05:46 по местному времени. Изначально работу аэродрома приостанавливали до 11:00.
В аварийно севшем в Томске самолёте были 36 человек
В самолёте Bombardier CRJ-100, который аварийно приземлился в аэропорту Томска, находились 36 человек. Из них 32 пассажира и четверо членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Согласно онлайн-табло аэропорта Томска, все вылеты из аэропорта, вплоть до 13 часов по местному времени (09:00 мск), задерживаются.
Летевшие в Томск самолёты приземлились в Новосибирске
Самолёты, летевшие утром 3 февраля в Томск, были отправлены на посадку в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам представители аэропорта.
Самолёты отправляют в Новосибирск.
Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолёта
Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолёты.
Тем временем сотни людей застряли в аэропорту Томска. Вылета ждут в Томск и пассажиры в других аэропортах.
Сейчас самолёт эвакуируют с полосы.
Лайнер заблокировал собой взлётно-посадочную полосу.
Но оказалась повреждена стойка шасси.
Пострадавших при аварии нет.