Вашингтон, , 07:04 — REGNUM У граждан США нет причин опасаться эпидемии заболеваний из-за коронавируса. Об этом заявил в эфире программы Face The Nation помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Сейчас у американцев нет причин для паники, мы думаем, что риск на низком уровне в США», — сказал чиновник.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, департамент здравоохранения штата Массачусетс заявил, что риск заразиться вирусом для граждан штата «остаётся низким».

На данный момент в США зарегистрировано десять случаев заражения новым коронавирусом.

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