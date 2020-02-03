Пекин, , 06:48 — REGNUM Обвалом индексов более чем на 8% открылись, после новогодних каникул, торги на фондовой бирже Китая. Об этом свидетельствуют показатели торговой сессии.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite отметился падением на 8,07% — до 2736,28 пункта.

Shenzhen Component сократился на 8,54% — 9769,91 пункта.

Резкое падение фондовых показателей происходит на фоне распространения нового типа коронавируса.

Как сообщало 31 января ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $56 за баррель. Эксперты связывают падение цены с давлением новостей о распространении коронавируса.

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