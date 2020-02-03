Благовещенск, 3 февраля 2020, 06:37 — REGNUM В школах Благовещенска проводится эвакуация персонала и учащихся после получения сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
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Родителям учащихся разослало предложение забрать детей домой. Специальные службы начали отрабатывать информацию о минировании.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане полиция и ФСБ установили личность юного «террориста», который сообщил по телефону о якобы минировании торгового центра «Идея». Из торгового центра были эвакуированы посетители, однако проверка показала отсутствие взрывных устройств.