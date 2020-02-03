Чита, , 06:20 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, российско-китайскую границу пересечёт поезд, следующий по маршруту «Пекин — Москва». В связи со вспышкой коронавируса в пути его следования по Забайкальскому краю будут проведены специальные медико-профилактические мероприятия. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, комплекс необходимых мер обсудили в воскресенье на заседании ситуационного центра.

«Все граждане КНР, сошедшие с поезда на станциях Забайкальского края, будут помещены на карантин, и в течение 14 дней они будут находиться под присмотром медицинских работников. Граждане России при необходимости также будут изолированы для постоянного медицинского наблюдения и оказания помощи», — пояснили забайкальские чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье стало одним из двух регионов, где был выявлен гражданин КНР с подверженной формой коронавируса. Он был госпитализирован в отдельный бокс стационара в Чите и пожаловался на недостаточно хорошие условия для прохолждения лечения.

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Также известно, что руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 3 февраля ввело временное ограничение пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем.

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