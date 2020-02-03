Чита, , 06:13 — REGNUM В аптечных сетях Читы в связи с повышенным спросом за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок, это связывают с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Забайкальского края.

«В аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.

Информация была высказана на совещании в мэрии, которое прошло совместно с Росздравнадзором. В настоящий момент аптеками региона прорабатывается вопрос о дополнительных закупках медицинских масок.

Как сообщало 2 февраля ИА REGNUM, после жалобы пациента с коронавирусом в Чите проверят больницу.

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