Хабаровск, , 05:55 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» временно приостановила полеты в китайский Харбин и Пекин в связи с эпидемией коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

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В компании объяснили, что это связано с решением правительства РФ об отмене международных рейсов в КНР. Прекращены полеты из Хабаровска в Харбин и из Владивостока в Пекин (и обратно). Данная вынужденная мера продлится до отмены распоряжения правительства РФ.

Пассажирам с билетами, оформленными на бланках «Аэрофлота» до 28 марта, могут вернуть билеты или переоформить их на иные.

Как сообщало ИА REGNUM, все рейсы из аэропорта Хабаровск в китайские Харбин и Санья отменены в связи с эпидемией коронавируса.