Владивосток, , 05:28 — REGNUM Двух фигурантов уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы России Хасанский районный суд в Приморье отправил в исправительную колонию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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По версии следствия отец и сын — граждане КНР, в июне 2019 года вне пунктов пропуска и отсутствии необходимых документов незаконно пересекли линию государственной границы между Китаем и Россией, проникнув на российскую территорию. Нарушители действовали с целью дальнейшего выноса из России неустановленного товара за денежное вознаграждение.

Преступление было раскрыто сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморью. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области возле границы обнаружен тайник с крупной партией сигарет, правоохранители полагают, что товар был подготовлен для незаконного перемещения через границу.