Владивосток, , 05:26 — REGNUM Суд во Владивостоке вынес приговор членам организованной преступной группы, занимавшимся организацией незаконного въезда в Россию граждан Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Читайте также: Десятки нелегальных мигрантов выдворили с Камчатки в 2019 году

Фрунзенским районным судом города Владивостока вынесен приговор в отношении троих жителей Приморья, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой).

По версии следствия, трое жителей Приморья в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года готовили пакет документов, позволяющим иностранным гражданам въезжать в Россию по визам, оформленным от лица коммерческих структур, не являющихся участниками ВЭД. В результате таких действий, в Россию въехало более тысячи граждан КНР для осуществления незаконной коммерческой деятельности.

Суд приговорил двоих фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 150 тыс. рублей, третьего — к одному году лишению свободы условно с испытательным сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правоохранительные органы выдворили с территории Камчатки десятки нелегальных мигрантов.