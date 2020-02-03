Лондон, , 04:56 — REGNUM Во время нападения на людей лондонские полицейские следили за террористом. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде, передает Sky News.

«Вооружённые офицеры, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали и застрелили мужчину на месте», — рассказали в ведомстве.

В результате нападения террориста пострадали два человека они госпитализированы с ножевыми ранениями.

Как сообщало 3 февраля ИА REGNUM, террорист напавший с ножом на двух человек в Лондоне Судеш Амман ранее привлекался за экстремистскую деятельность и находился под наблюдением полиции.

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