Лондон, 3 февраля 2020, 04:56 — REGNUM Во время нападения на людей лондонские полицейские следили за террористом. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде, передает Sky News.
В результате нападения террориста пострадали два человека они госпитализированы с ножевыми ранениями.
Как сообщало 3 февраля ИА REGNUM, террорист напавший с ножом на двух человек в Лондоне Судеш Амман ранее привлекался за экстремистскую деятельность и находился под наблюдением полиции.
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