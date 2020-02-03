Санья, Китай, , 05:27 — REGNUM В островной провинции Хайнань почти закончились защитные медицинские маски. Хайнань просит помощи.

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Официальный русскоязычный туристический портал провинции ХайнаньХайнань Лайф , вышел сегодня, 3 февраля 2020 года с тревожным сообщением:

«SOS: дефицит масок на Хайнане.

Хотим послать сигнал бедствия нашим читателям вне Китая. Дело в том, что медицинские учреждения провинции Хайнань испытывают страшный дефицит хирургических масок. По схеме «все для фронта, все для победы», все необходимое для борьбы с коронавирусом в первую очередь в Китае уходит в очаг эпидемии — провинцию Хубэй и её столицу город Ухань. Но жизнь продолжается и вне этой провинции. В том числе люди болеют «обычными болезнями», получают травмы, женщины рожают детей. В прежнем режиме работают все «обычные» больницы — нашего острова — провинции. А масок нет, все заводы работают на Хубэй. В ближайшее время Хайнань планирует развернуть собственное производство — ранее маски поступали с материка. Но сегодня ощущается острейший дефицитэтого простейшего защитного средства. Если у наших читателей есть выход на производителей масок с последующей доставкой их на остров Хайнань, просим связать данные предприятия с нами (только серьезные предложения, пожалуйста», — говорится в сообщении.

По данным издания, за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом на Хайнане увеличилось только на 1 человека. Новых случаев смертности нет, несколько дней назад скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из эпицентра эпидемии Уханя. Подавляющее большинство заболевших — выходцы из провинции Хубэй, из города Ухань. 42 госпиталя провинции Хайнань готовы принять всех граждан с признаками болезни.