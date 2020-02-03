Хабаровск, , 05:25 — REGNUM В Хабаровске у 90-летней пенсионерки, открывшей на свои накопления вклад в МТС-банке, похитили 158 тыс. рублей. Банк компенсировать утрату денег пожилой женщине отказывается, несмотря на то, что уже доказано, что подпись вкладчицы была подделана.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, 90-летняя Клавдия Маерникова открыла вклад в МТС-банке в 2018 году. Спустя несколь5ко месяцев она пришла в банк, чтобы снять деньги. Но тут выяснилось, что кто-то сделал это за нее. Причем, все деньги были сняты аккурат в день окончания договора. Банковские сотрудники показали пенсионерке ордер, на котором красовалась явно поддельная подпись.

С помощью внучки Виктории женщина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Уже доказано, что подпись подделана.

Однако, по словам пострадавшей, банк отрицает факт хищения денег и ни на какие встречные шаги не идет. Уголовное дело, возбужденное еще 20 ноября, расследуется ни шатко, ни валко. За все время следователь, если верить потерпевшим, провела только опрос пострадавшей пожилой женщины. Но внучка Клавдии Маерниковой утверждает, что и допроса никакого не было:

Внучка потерпевшей «Бабушка даже вызов к следователю не получала».

Известный хабаровский адвокат Михаил Слепцов полагает, что работу следователя можно признать не эффективной. Он рекомендовал потерпевшим писать жалобу в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края стремительно теряют доверие к банкам. Ранее регион, а также весь Дальний Восток потряс скандал с АТБ-банком. Люди приобретали векселя партнера банка — компании ФТК. Однако вернуть деньги не смогли — в банке АТБ сообщали, что ФТК прекратил выплаты, а сам банк ни за что ответственности не несет. Однако прокуроры Хабаровской краевой прокуратуры смогли доказать, что банк действовал в своих интересах, и сейчас, через суд, люди возвращают свои деньги именно из АТБ-банка.

В Россельхозбанке Хабаровска у восьми клиентов из банковских ячеек похитили ценности на общую сумму в $ 1 млн. Возбуждено уголовное дело. Однако суд отказал в иске клиентов к банку, сам же банк какую-либо ответственность признавать отказывается.

Менеджер Росбанка оформил на ничего не подозревающих клиентов кредитов на сумму, превысившую 6 млн рублей. В данном случае мошенник задержан, осужден на 4 года лишения свободы, а банк провел беспрецедентную «работу над ошибками».

Ранее почти во всех регионах ДФО на митинги выходили обманутые клиенты финансовых кооперативов, преимущественно пенсионеры, которых оставили без денег.