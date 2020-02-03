Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Очередной случай инфицирования новым коронавирусом обнаружен в США. Об этом сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на источник в Минздраве.

Сообщается, что зараженная женщина прибыла из китайской Ухани. В данный момент зараженная и члены её семьи помещены в карантин. Семье пострадавшей, властями штата оказывается поддержка.

Как сообщало 1 февраля ИА REGNUM, 8-й случай заражения коронавирусом в США был обнаружен в штате Массачусетс.

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