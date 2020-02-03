Магадан, Магаданская область, , 05:21 — REGNUM В результате проведённых совместных оперативно-розыскных мероприятий УМВД и УФСБ Магаданской области была установлена личность телефонного террориста, «заминировавшего» 1 февраля торговый центр «Идея», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Читайте также: Автора сообщения об угрозе взрыва в «Шереметьево» задержали — СМИ

1 февраля 2020 года 14-летний житель Магадана из хулиганских побуждений сообщил по телефону ложную информацию о якобы произведённом минировании торгового центра «Идея», после чего была произведена эвакуация персонала и посетителей, однако, при проведении проверки никаких взрывных устройств заложено не было — вызов оказался ложным.

Как сообщало ИА REGNUM, человека, сообщившего об угрозе взрыва в «Шереметьево», задержали правоохранительные органы.