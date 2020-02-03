Хабаровск, , 05:19 — REGNUM В крупнейших городах Хабаровского края, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, эвакуируют школы из-за сообщения о нервно-паралитическом газе, которые неизвестные пообещали пустить в учебные заведения.

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По данным ИА ДВ-Новости, угрозы в учебные заведения поступили по электронной почте. В настоящее время школы обследуют спецслужбы, на место прибыли пожарные расчеты и кинологи с собаками. Все дети эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние два года Дальний Восток переживает атаки лже-террористов. Началось все с «минирования» торговых центров, потом ложные сообщения стали приходить на адреса школ, детсадов, спортивных объектов, аэропортов и вокзалов. 23 января из детсадов Хабаровска эвакуировали почти 12 тыс. детей, несколькими днями ранее из школ эвакуировали около 60 тыс. учащихся.