Каир, , 03:03 — REGNUM Египетский бизнесмен и бывший руководитель российской телекоммуникационной компании «Вымпелком» Халед Бичара погиб в автокатастрофе в Египте, сообщает Egypt Today.

Авария произошла в городе Гиза 1 февраля.

Халед Бичара работал в телекоммуникациях с 1996 года, когда он основал оператора связзи Linkdotnet. Позже его активы вошли в состав крупного холдинга египетского миллиардера Нагиба Савириса Orascom Telecom.

В 2011 году состоялось объединение Orascom Telecom и группы Vimpelcom, после чего российское дочерние предприятие холдинга «Вымпелком», работающее на рынке сотовой связи РФ под брендом «Билайн», возглавил Бичара. В этой должности бизнесмен проработал несколько месяцев.

Бичаре было 48 лет.