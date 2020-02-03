Валлетта, 3 февраля 2020, 02:25 — REGNUM Почти полусотню мигрантов спасли вооруженные силы Мальты в акватории Средиземного моря. Спасенные были доставлены на островное государство, сообщает 3 февраля Xinhua.
Сообщается, что 47 беженцев находились в бушующем море между Мальтой и Ливией.
По данным метеослужб, формирующийся над Италией фронт низкого давления, вызвал увеличения силы ветра и ухудшение погоды на море.
Напомним, ранее 30 января в республику были доставлены 77 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море на лодке.