Прага, , 01:36 — REGNUM В письме лидеру Китая Си Цзиньпину президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования по поводу распространения нового коронавируса и готовность оказать посильную помощь в борьбе с ним. Об этом говорится в тексте письма, опубликованном на сайте президента.

«Чехия в борьбе с этим злом стоит плечом к плечу с КНР и её народом и готова в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с другими странами — членами международного сообщества оказать помощь», — содержится в письме.

Как сообщало 29 января ИА REGNUM, в Чехии подозрения на коронавирус были исключены у 20 человек в результате тестов, проведённых в лаборатории Пражского института здравоохранения.

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