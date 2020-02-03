Ярославль, , 00:23 — REGNUM При тушении пожара на улице Посохова в Ярославле обнаружены тела четырех человек, сообщает Следственное управление СКР по Ярославской области.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на горячую линию в 20:25 по местному времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание на площади 20 кв. метров.

После того как пожар были ликвидирован силами 28-ми человек и 9-ти единиц техники, были обнаружены тела четырех жертв трагедии.

В настоящее время на месте пожара работают следователи. Данные о личностях погибших и обстоятельствах их смерти устанавливаются. По факту организована доследственная проверка.