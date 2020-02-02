Лондон, , 23:25 — REGNUM Фальшивый «пояс смертника» был обнаружен на теле убитого мужчины в Лондоне. Об этом говорится в воскресенье, 2 февраля, в сообщении Скотленд-Ярда.

«При осмотре тела подозреваемого было обнаружено устройство, закрепленное ремнями, — говорится в сообщении. — На место были вызваны специалисты».

Позже было установлено, что на убитом мужчине был надет фальшивый «пояс смертника».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в столице Великобритании в районе Стретем на прохожих напал неизвестный, вооруженный холодным оружием. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, застрелили злоумышленника.

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