Лондон, , 22:31 — REGNUM Неизвестный, совершивший нападение на прохожих на юге Лондона, серьезно ранил одного их них. Об этом сообщил депутат от района Стрэтем Белл Рибейро-Эдди в интервью ВВС.

«Один из пострадавших серьезно ранен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в столице Британии в районе Стрэтем было совершено нападение на прохожих. По последним данным, в результате теракта пострадали три человека.

Нападавший, вооруженный холодным оружием, был убит сотрудниками полиции.

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