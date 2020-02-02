Лондон, , 22:21 — REGNUM На юге Лондона в результате нападения злоумышленника с холодным оружием, по последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщила в воскресенье, 2 февраля, пресс-служба скорой помощи британской столицы.

«Мы (врачи) оказали помощь трем раненым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что прохожие, получившие различные ранения в районе Стретем, были доставлены в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на прохожих в Лондоне 2 февраля совершил неизвестный, вооруженный холодным оружием. Сотрудники полиции были вынуждены застрелить нападавшего.

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