Бутка, , 21:40 — REGNUM В Свердловской области три маленьких ребёнка едва не погибли от отравления угарным газом. Спас их пожарный извещатель, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Инцидент произошёл утром 2 февраля в селе Бутка на улице Ленина. Мать четверых детей решила растопить баню и постирать бельё. В доме находились трое детей — 2014, 2018 и 2017 года рождения. Женщина поместила кипятильник в стиральную машину, чтобы согреть воду, а потом ушла за лопатой к соседе, чтобы расчистить к бане дорожку. С соседкой разговорилась. И тут услышала сигнал пожарного извещателя и поспешила домой.

Оказалось, что в стиральной машинке вода выкипела и электрокипятильник стал плавить корпус изделия. Лежавшая рядом одежда, подготовленная для стирки начала тлеть. Многодетная мать сразу вывела своих детей из дома и вызвала скорую помощь и пожарных. Пожарные за минуту справились с огнём. А у детей медики диагностировали отравление продуктами горения и госпитализировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Отметим, село Бутка находится в Талицком районе Свердловской области. Здесь 1 февраля 1931 года родился первый президент России Борис Ельцин.