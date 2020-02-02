Киев, , 21:28 — REGNUM В центре Киева на улице Саксаганского застрелили мужчину. Об этом сообщают «Вартови.Еспресо» со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 февраля, в Шевченковском районе столицы.

«По словам свидетелей, к прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина (имя не называется), получивший серьезные ранения, скончался.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники специальных служб.